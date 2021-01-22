Глава Евросовета Мишель обсудил арест Навального с Путиным
22 января 2021, 13:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил арест Алексея Навального с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также изложил позицию Европейского Союза по вышеуказанному вопросу.
В заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе 22 января по итогам телефонного разговора, Шарль Мишель проинформировал Владимира Путина о серьезной обеспокоенности Евросоюза и входящих в него государств последними событиями с участием Алексея Навального.
Глава Евросовета и президент России также обсудили важность международного сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа и поделились мнениями о необходимости укрепления глобального мира и безопасности.
Отметим, что Кремль пока не сообщал о разговоре Путина и Мишеля.
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