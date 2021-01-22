Джо Байден поручил разведке изучить ситуацию с Навальным и кибератаку на США

Аргументы Недели → В мире 13+

22 января 2021, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Джо Байден, фото: Тwitter.com/joebiden

Президент США Джозеф Байден дал задание разведсообществу изучить ситуацию с якобы отравлением россиянина Алексея Навального и проверить вероятные связи России с масштабной кибератакой на федеральные ведомства в 2020 году, вмешательствами в последние президентские выборы.

О первых поручениях Байдена разведке сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По данным Псаки, Байден поручил разведсообществу провести полный анализ химического оружия, которое применялось против лидера оппозиции Алексея Навального.

Разведка США также по заданию Байдена изучит сообщения о деньгах, которые российские спецслужбы якобы могли передавать талибам за убийства американских солдат в Афганистане.

Псаки еще сообщила, что США предложат России продлить договор СНВ-3

21 января газета The Washington Post написала, что новый президент США Джо Байден поручит директору национальной разведки Аврилу Хейнсу дать оценку ситуации с отравлением Навального, причастности Москвы к кибератакам и вмешательству в президентские выборы 2020 года, а также выплатам за убийства американских солдат в Афганистане.

По данным источников издания, на основании доклада разведки США подготовят ответ на российскую агрессию. Собеседники издания отметили, что Байден не намерен срочно "перезагружать" отношения с Россией.