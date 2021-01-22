Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США предложат России продлить договор СНВ-3

Аргументы Недели → В мире 13+

22 января 2021, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Джен Псаки, фото: Brian Cahn, globallookpress.com

О том, что США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По словам представителя администрации нового президента США Джо Байдена, соглашение отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как пояснила Псаки, продление ДСНВ имеет еще более важное значение в период, особенно когда сейчас отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии.

Пресс-секретаря Белого дома подчеркнула, что договор СНВ-3 - это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России. Она назвала его "якорем стратегической стабильности между США и Россией".

Псаки сообщила, что пока не знает, уведомила ли администрация Байдена российские власти о своих планах.