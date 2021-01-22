Администрация Байдена в ближайшие часы предоставит России предложение по СНВ-3
22 января 2021, 11:38[ «Аргументы Недели» ]
Администрация нового президента США Джо Байдена намерена в ближайшие часы передать России предложение по продлению Договора СНВ-3. О том, что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан планирует передать предложение послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову, передает Associated Press.
Срок действия договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истекает через несколько дней, 4 февраля 2021 года.
О том, что США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По словам представителя администрации нового президента США Джо Байдена, соглашение отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.
16 октября 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор СНВ хотя бы на один год.
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