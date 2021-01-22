Центр по компьютерным инцидентам РФ предупредил об угрозе кибератак со стороны США

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22 января 2021, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НКЦКИ

программирование, pixabay.com

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Российской Федерации в пятницу, 22 января, предупредил об угрозе кибератак со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

В центре подчеркнули, что в условиях постоянных обвинений в адрес России со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников в причастности к организации кибератак, а также звучащих с их стороны угроз проведения ответных атак, рекомендуется принять необходимые меры по повышению защищенности информационных ресурсов Российской Федерации.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте НКЦКИ.