Центр по компьютерным инцидентам РФ предупредил об угрозе кибератак со стороны США
22 января 2021, 10:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: НКЦКИ
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Российской Федерации в пятницу, 22 января, предупредил об угрозе кибератак со стороны Соединенных Штатов и их союзников.
В центре подчеркнули, что в условиях постоянных обвинений в адрес России со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников в причастности к организации кибератак, а также звучащих с их стороны угроз проведения ответных атак, рекомендуется принять необходимые меры по повышению защищенности информационных ресурсов Российской Федерации.
Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте НКЦКИ.
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