В США заявили, что российские спецслужбы «нанимают» хакеров из-за «трудностей с набором персонала»

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12 января 2021, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

программирование, pixabay.com

Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад, в котором утверждается, что спецслужбы РФ из-за "сложностей с набором персонала" якобы пользуются услугами хакеров и приобретают вредоносные программы.

В документе подчеркивается, что российские службы безопасности, как и другие государственные структуры, в настоящий момент якобы сталкиваются с трудностями в процессе набора квалифицированного персонала, что вынуждает спецслужбы прибегать к помощи хакеров из гражданской и криминальной сфер или закупать вредоносные программы.

Как сообщает RT, американские аналитики также обвиняют Москву в том, что она использует свои "незаурядные возможности" в киберпространстве в целях проведения "разрушительных кибератак" в разных странах мира, шпионажа и распространения дезинформации.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в рамках разговора с журналистами отметил, что эксперты из США вновь демонизируют Россию.