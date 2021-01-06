Спецслужбы США рассказали о цели «российской кибератаки» в декабре
6 января 2021, 10:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Спецслужбы Соединенных Штатов заявили, что массовая хакерская атака на федеральные учреждения в декабре 2020 года являлась попыткой получить разведданные и "вероятнее всего, происходила из России".
В заявлении агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США подчеркнули, что исполнитель целенаправленной кибератаки несет ответственность за большинство или даже абсолютно все недавно выявленные хакерские атаки, причем как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей страны.
Спецслужбы заметили, что случившееся является "серьезным взломом", вследствие чего потребуются существенные усилия для ликвидации его последствий.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.