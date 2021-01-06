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Спецслужбы США рассказали о цели «российской кибератаки» в декабре

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Спецслужбы США рассказали о цели «российской кибератаки» в декабре
программирование, pixabay.com

Спецслужбы Соединенных Штатов заявили, что массовая хакерская атака на федеральные учреждения в декабре 2020 года являлась попыткой получить разведданные и "вероятнее всего, происходила из России".

В заявлении агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США подчеркнули, что исполнитель целенаправленной кибератаки несет ответственность за большинство или даже абсолютно все недавно выявленные хакерские атаки, причем как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей страны.

Спецслужбы заметили, что случившееся является "серьезным взломом", вследствие чего потребуются существенные усилия для ликвидации его последствий.

ЕТ

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