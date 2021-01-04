Советник Байдена сообщил о планах договориться с Россией, а также наказать страну «за кибератаку»

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4 января 2021, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг США, pixabay.com

Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, рассказал о планах договориться с Россией по вопросу продления СНВ-3.

Салливан подчеркнул, что даже во времена холодной войны страны старались наладить сотрудничеству, если речь шла о контроле за вооружениями, а также о нераспространении ядерного оружия. Он также заметил, что сегодня Вашингтон и Москва могут разобраться с угрозой, которую несет ядерное оружие, а также продвинуться обсуждении вопросов контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

Будущий советник президента США по нацбезопасности, однако, уточнил, что США планируют наказать страну, которая стоит за "крупнейшей кибератакой" на американские правительственные учреждения. По словам Джейка Салливана, "с большой вероятностью за этими взломами стоит именно РФ".