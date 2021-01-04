Советник Байдена сообщил о планах договориться с Россией, а также наказать страну «за кибератаку»
4 января 2021, 15:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, рассказал о планах договориться с Россией по вопросу продления СНВ-3.
Салливан подчеркнул, что даже во времена холодной войны страны старались наладить сотрудничеству, если речь шла о контроле за вооружениями, а также о нераспространении ядерного оружия. Он также заметил, что сегодня Вашингтон и Москва могут разобраться с угрозой, которую несет ядерное оружие, а также продвинуться обсуждении вопросов контроля над вооружениями и стратегической стабильности.
Будущий советник президента США по нацбезопасности, однако, уточнил, что США планируют наказать страну, которая стоит за "крупнейшей кибератакой" на американские правительственные учреждения. По словам Джейка Салливана, "с большой вероятностью за этими взломами стоит именно РФ".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.