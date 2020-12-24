Военное противоборство в космосе и киберпространстве повышает риски применения ядерного оружия

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24 декабря 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Распространение военного противоборства на киберпространство и космос повышает риски вмешательства в системы управления и применения ядерного оружия, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

«Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия», - сказал Герасимов. Он подчеркнул, что в этих условиях ключевым элементом обеспечения военной безопасности РФ остается ядерное сдерживание.

Начальник Генштаба напомнил, что официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания изложены в «Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», которая является сугубо оборонительной и направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для сдерживания уровне. «Ядерное оружие рассматривается как средство принуждения потенциального противника к отказу от развязывания агрессии в отношении нашей страны. Заявления о якобы принятой Вооруженными Силами концепции «эскалации для деэскалации» являются домыслами. Ничего подобного в российских документах нет», - подчеркнул Герасимов.

По его словам, Россия при определении подходов к ядерному сдерживанию особое внимание уделялось выполнению международных обязательств в сфере контроля над вооружениями. «Сегодня элементы контроля содержатся только в Договоре о СНВ, который истекает 5 февраля следующего года. После этой даты никаких ограничений ни у России, ни у США не будет. Рассматриваем эту ситуацию как сложную, но преодолимую», - отметил начальник Генштаба.