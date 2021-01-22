Количество жертв COVID-19 в Германии превысило 50 тысяч

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22 января 2021, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Институт Роберта Коха

Берлин, pixabay.com

Утром в пятницу, 22 января, стало известно, что количество умерших с коронавирусной инфекцией в Германии превысило 50 тысяч. Данную информацию предоставили сегодня в Институте Роберта Коха.

Согласно последней информации, за минувшие сутки на территории Германии зарегистрировали 17 862 случая заражения коронавирусом нового типа. Отмечается, что жертвами данного заболевания в стране за прошедшие 24 часа стали 859 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии в ФРГ выявили 2 106 262 случая заражения и 50 642 летальных исхода.

Напомним, ранее власти Германии приняли решение продлить режим ограничительных мер до 14 февраля включительно.