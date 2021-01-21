Французская ситуация с «ковидом» по-прежнему нестабильная

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21 января 2021, 22:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Коронавирусная обстановка во Франции лучше не становится. Вот уже скоро будет ровно год, как эта страна находится на фронте. Врачи продолжают сражаться за здоровье пациентов и призывают всех к соблюдениям должных мер безопасности. Сейчас там ведутся споры вокруг продления режима ЧП. В Национальной ассамблее говорят о продлении ограничений до 1 июня. Власти же считают, что этот год тоже стоит просидеть «под колпаком» и планируют держать режим ЧП до начала 2022 года.

Между тем, рост заболеваемости по-прежнему серьёзный. С каждым днём выявляется не менее 20 000 заражённых. Крайне сильных ужесточений пока нет, но они могут в любой момент появиться. Всё зависит исключительно от скорости распространения вируса и от общего инфекционного положения в стране.

По данным Яндекса и Coronavirus-Monitor, во Франции сегодня находится почти 3 миллиона заболевших. Точная цифра – 2 965 117. 71 652 человека погибли от осложнений. К сожалению, точное число излечившихся не называется. В статистике мы видим только 213 242 пациента, освобождённых от инфекции. Это довольно нереалистично, и возможно в будущем нам представят новые данные. Но всё же ситуация во Франции остаётся тяжёлой, и она может ухудшится в ближайшее время. Буквально недавно профсоюзы страны вместе с Национальным союзом студентом призвали учащихся, оставшихся без занятий, принять участие в демонстрациях, которые проходят в Париже и других крупных городах. Столь массовые скопления людей несомненно отразятся на общем рейтинге заболеваемости.