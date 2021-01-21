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Washington Post: Байден не будет «перезагружать» отношения с Россией

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Washington Post

Washington Post: Байден не будет «перезагружать» отношения с Россией
Джо Байден, Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщили, что президент Соединённых Штатов Джо Байден исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Россией. Американский лидер намерен наказывать Москву за ее «безрассудные и агрессивные действия».

«Работая с Россией, мы будем также стараться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», - пояснил собеседник.

В источнике говорится, что администрация Байдена готовится к новым мерам против России. Есть информация, что президент на этой неделе поручит директору нацразведки предоставить ему полный отчет по РФ, в том числе по «вмешательству» в выборы в 2020 году, использованию химического оружия против Алексея Навального, вознаграждениям за нападения на американских солдат в Афганистане, декабрьским массовым кибератакам на федеральные ведомства США.

БА

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