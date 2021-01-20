Названы приоритеты Байдена на посту президента США
20 января 2021, 21:19[ «Аргументы Недели» ]
Приоритетами президента Джо Байдена будут борьба с коронавирусом, проблемы климата, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций Соединенных Штатов в мире, сообщил Белый дом.
Американский лидер будет активно помогать семьям во время борьбы одновременно с несколькими кризисами. Для укрепления позиции США в мире Байден решил укрепить национальную безопасность, а также восстановить демократические союзы по всему миру. Он намерен "помочь американскому среднему классу преуспеть в глобальной экономике".
Джо Байден в рамках своей речи после инаугурации заявил, что стране немало предстоит сделать в "бедственную зиму".
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