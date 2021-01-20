ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Байден заявил, что США предстоит немало сделать в «бедственную зиму»

, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Байден заявил, что США предстоит немало сделать в «бедственную зиму»
президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках своей речи после инаугурации заявил, что стране немало предстоит сделать в "бедственную зиму". Ранее демократ официально вступил в должность главы страны.

По словам американского лидера, Соединенным Штатам необходимо многое восстановить.

Джо Байден назвал сегодняшний день "днем Америки и демократии", а также "днем истории и надежды, обновления и решимости". Политик также подчеркнул, что США могут погрузиться в хаос, если не смогут преодолеть возникший в обществе раскол.

ЕТ

Политика

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая представителей администрации Трампа

МИД Китая вводит санкции против 28 человек, включая Майка Помпео и других представителей администрации Трампа, за вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью