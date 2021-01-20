Байден заявил, что США предстоит немало сделать в «бедственную зиму»
20 января 2021, 20:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках своей речи после инаугурации заявил, что стране немало предстоит сделать в "бедственную зиму". Ранее демократ официально вступил в должность главы страны.
По словам американского лидера, Соединенным Штатам необходимо многое восстановить.
Джо Байден назвал сегодняшний день "днем Америки и демократии", а также "днем истории и надежды, обновления и решимости". Политик также подчеркнул, что США могут погрузиться в хаос, если не смогут преодолеть возникший в обществе раскол.
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