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Джо Байден стал 46-м президентом США

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Джо Байден стал 46-м президентом США
президент США Джо Байден, Biden Transition Tv Via Cnp/Keystone Press Agency

В среду, 20 января, демократ Джо Байден официально вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки. К президентской присяге политика привел председатель Верховного суда Джон Робертс.

Первой клятву на верность Конституции страны сегодня дала избранный вице-президент Камала Харрис, зачитавшая текст присяги в присутствии судьи Верховного суда США Сони Сотомайор. Впоследствии началась основная часть церемонии. 

Джо Байден поклялся честно выполнять обязанности главы Соединенных Штатов Америки и делать все для поддержки, охраны и защиты Конституции. После принесения присяги 46-й президент США обратился к нации с речью о единстве. 

Впоследствии Байден и Харрис вместе со своими супругами отправились на Арлингтонское национальное кладбище, где они возложат цветы к могиле Неизвестного солдата.

ЕТ

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