Джо Байден стал 46-м президентом США

20 января 2021, 19:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В среду, 20 января, демократ Джо Байден официально вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки. К президентской присяге политика привел председатель Верховного суда Джон Робертс.
Первой клятву на верность Конституции страны сегодня дала избранный вице-президент Камала Харрис, зачитавшая текст присяги в присутствии судьи Верховного суда США Сони Сотомайор. Впоследствии началась основная часть церемонии.
Джо Байден поклялся честно выполнять обязанности главы Соединенных Штатов Америки и делать все для поддержки, охраны и защиты Конституции. После принесения присяги 46-й президент США обратился к нации с речью о единстве.
Впоследствии Байден и Харрис вместе со своими супругами отправились на Арлингтонское национальное кладбище, где они возложат цветы к могиле Неизвестного солдата.
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