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Камала Харрис официально вступила в должность вице-президента США

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Камала Харрис официально вступила в должность вице-президента США
вице-президент США, CNP/AdMedia

Избранная вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис в среду, 20 января, официально вступила в должность. Она стала первой женщиной за всю историю страны на вышеуказанном посту.

Согласно последней информации, Камала Харрис принесла присягу на западных ступенях Капитолия. Вслед за ней присягу принесет избранный президент страны Джо Байден, после чего он планирует выступить с речью.

Ранее сегодня стало известно, что гости инаугурации 46-го лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена встретили аплодисментами уходящего вице-президента страны Майка Пенса, который прибыл на церемонию.

ЕТ

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