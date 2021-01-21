ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

В США выигрыш в лотерею составил $731 млн

, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В США выигрыш в лотерею составил $731 млн
лотерея, фото: pixabay.com

Житель США, купивший в штате Мэриленд билет лотереи Powerball, сорвал джекпот и может стать обладателем более $731 млн. Это пятый по величине джекпот в истории лотереи, шансы на победу были очень низкими — 1 на 292,2 млн.

У счастливого обладателя билета есть выбор - забрать единовременную выплату в размере 546,8 млн долларов или же получить 731,1 млн долларов, которые будут перечислены 30 платежами в течении 29 лет.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Билет стоит $2, а общая выручка от продаж составляет несколько миллиардов долларов.

Ранее жительница США выиграла в лотерею из-за перегоревшей новогодней гирлянды.

НС

Общество

Ресурс Sohu: российские корабли могут атаковать Японию ракетами в случае высадки ее десанта на Курилах

Ресурс Sohu: российские корабли могут атаковать Японию ракетами в случае высадки ее десанта на Курилах

Российские корабли могут атаковать Японию ракетами, если ее десант высадится на Курильских островах. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах китайских сетевых СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью