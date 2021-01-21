В США выигрыш в лотерею составил $731 млн

21 января 2021, 21:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Житель США, купивший в штате Мэриленд билет лотереи Powerball, сорвал джекпот и может стать обладателем более $731 млн. Это пятый по величине джекпот в истории лотереи, шансы на победу были очень низкими — 1 на 292,2 млн.
У счастливого обладателя билета есть выбор - забрать единовременную выплату в размере 546,8 млн долларов или же получить 731,1 млн долларов, которые будут перечислены 30 платежами в течении 29 лет.
Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Билет стоит $2, а общая выручка от продаж составляет несколько миллиардов долларов.
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