Джилл Байден обратилась к нации в качестве первой леди
21 января 2021, 21:00[ «Аргументы Недели» ]
Жена Джо Байдена Джилл обратилась к американцам в качестве первой леди страны. Прежде всего она поблагодарила военнослужащих и правоохранителей, обеспечивающих в течение «многих часов» безопасность на церемонии инаугурации.
Джилл заявила, что избрание Байдена — это «начало новой светлой главы» для Америки. «Это время для нас объединиться в единую Америку с единым правительством, которое служит всем нам», — отметила первая леди.
Также супруга Байдена поздравила американцев с инагурацией нового президента. По словам Джилл, это событие наполнено надеждой и оптимизмом.
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