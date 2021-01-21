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Джилл Байден обратилась к нации в качестве первой леди

, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

Джилл Байден обратилась к нации в качестве первой леди
Europa Press/Keystone Press Agency

Жена Джо Байдена Джилл обратилась к американцам в качестве первой леди страны. Прежде всего она поблагодарила военнослужащих и правоохранителей, обеспечивающих в течение «многих часов» безопасность на церемонии инаугурации.

Джилл заявила, что избрание Байдена — это «начало новой светлой главы» для Америки. «Это время для нас объединиться в единую Америку с единым правительством, которое служит всем нам», — отметила первая леди.

Также супруга Байдена поздравила американцев с инагурацией нового президента. По словам Джилл, это событие наполнено надеждой и оптимизмом.

НС

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