Байден у власти: антитрампизм и всевозможные опасения

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 января 2021, 06:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Итак, свершилось. Дональд Трамп официально покинул пост главы государства, и новым американским лидером стал Джозеф Байден. Он уже принёс присягу американскому народу. По счёту, это 46-й президент, представитель Демократической партии. С Трампом они давно успели поссориться и превратиться в худших врагов друг для друга. И вот что стало известно за последнее время. Байден, едва только придя к власти, уже собирается отправляться в ВОЗ, чтобы приостановить все законы предыдущего лидера. То есть, проще говоря, процесс выхода США из Организации Здравоохранения, окончательно обесценившей и опозорившей себя в 2020-м, приостанавливается. К тому же новый президент заявляет о том, что будет полной противоположностью Дональда Трампа.

Новая администрация Штатов примет участие в специальном заседании Исполкома ВОЗ, который будет проходить с 18 по 26 января. Уже в четверг американская делегация будет совещаться с лидерами организации. Джозеф Байден полагает, что его коллеги из руководства Тедроса Гебрейезуса имеют критическое значение в координировании борьбы с коронавирусной пандемией. Дональда Трампа он в свою очередь называл бездарностью и худшим борцом с «уханьской заразой». Между тем, ВОЗ, как поговаривают, имеет неплохие связи с Китаем. Некоторые критики считают, что в Организации Здравоохранения есть особые подкупленные люди, имеющие представление об истинности коронавирусной пандемии, и о прямой вине правительства КНР.

Ситуация в итоге создаётся крайне сложная. Многие опасаются, что Байден пойдёт и дальше в своём стремлении отменить законы предшественника. Конечно он едва ли отменит введённые Трампом выплаты гражданам в 1200 USD ввиду катастрофы (в противном случае, его может ждать импичмент в первые же недели), но в плане отношений с РФ он очень агрессивен. Критики считают, что Байден давно застрял во времена «Холодной войны», и для него все русские могут быть просто ходячей угрозой. Помимо всего прочего, в США остаются агрессивно настроенные трамписты, которых осуждал даже мистер Трамп. Они до сих пор не верят в проигрыш их лидера и могут выйти на открытые выступления. В таком случае, страну уж точно не ждёт ничего положительного.