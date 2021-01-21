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Британцы прокомментировали кадры с окунающимся в прорубь Путиным

, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Британцы прокомментировали кадры с окунающимся в прорубь Путиным
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Читатели британского СМИ активно обсуждают кадры, на которых президент России Владимир Путин окунается в прорубь на Крещение. 19 января российский лидер трижды окунулся в Иордань, температура воздуха опускалась до –20 градусов.

Пользователи удивились, что Путин с головой погрузился в воду, когда на улице такая низкая температура. Один из читателей даже отказался верить, что при таком морозе река не замерзает полностью. Другие комментаторы отметили хорошую физическую форму российского президента.

«В десять раз более крутой лидер, чем наш!»

«Если по правде, то Путин в прекрасной форме для 68 лет!»

«А наш Борис мог бы в это время посидеть в холодильнике!» - пишут восторженные британцы.

БА

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