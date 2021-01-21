ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Лукашенко дал зеленый свет развитию частной собственности

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лукашенко дал зеленый свет развитию частной собственности
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии будет полная свобода развития частной собственности и государственно-частного партнерства.

«Пожалуйста, действуйте, но то, что создано народом, не трогайте. Это крайний случай и отдельное рассмотрение вопросов», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что сохраняются ранее определенные в стране подходы в вопросе приватизации.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал о своих ошибках.

ДВа

В мире

Французский портал AgoraVox: Азербайджан мог использовать в войне в Карабахе оружие НАТО

Французский портал AgoraVox: Азербайджан мог использовать в войне в Карабахе оружие НАТО

Азербайджан мог использовать в военном конфликте на территории Нагорного Карабаха вооружение НАТО. Такая версия высказана в публикации, размещенной некоторое время назад на страницах французских интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью