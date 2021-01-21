Лукашенко дал зеленый свет развитию частной собственности

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21 января 2021, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии будет полная свобода развития частной собственности и государственно-частного партнерства.

«Пожалуйста, действуйте, но то, что создано народом, не трогайте. Это крайний случай и отдельное рассмотрение вопросов», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что сохраняются ранее определенные в стране подходы в вопросе приватизации.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал о своих ошибках.