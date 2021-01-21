Политолог Шмелев считает, что Трамп столкнется с проблемами при создании своей партии

Дональд Трамп после сдачи полномочий планирует вернуться в большую политику с собственной партией. Как пишет издание The Wall Street Journal, он уже обсуждал со своим ближайшим окружением возможность создания нового политического объединения и даже придумал ему название – «Патриотическая партия».
«Трамп выступает в привычном амплуа подрывателя устоев и традиций американской политической жизни», – считает руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев.
По словам эксперта, реальные шансы выиграть выборы имеют только республиканцы и демократы, которые меняются местами у кормила власти. Трамп намерен создать третью партию, которая бросит им вызов. Эксперт назвал эту идею заманчивой, отметив, что у Трампа вполне хватит на это ресурсов, если бы не серьезная проблема.
«Проблема будет заключаться в доступе к средствам массовой информации и соцсетям, поскольку от соцсетей его отрезали, а все СМИ стоят на антитрамповских позициях. И это, конечно, затруднит процесс создания партии», – считает Шмелев.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал своим сторонникам «вернуться в том или ином виде».