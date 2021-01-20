Трамп пообещал своим сторонникам «вернуться в том или ином виде»
20 января 2021, 17:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 20 января, в рамках выступления перед сторонниками на авиабазе Эндрюс перед отъездом во Флориду, пообещал вернуться в Белый дом.
Трамп заявил, что его команда любит своих сторонников и намерена "вернуться в том или ином виде". Политик выразил надежду на то, что у всех, кто его поддерживает, все будет хорошо. Американский лидер также поблагодарил вице-президента США Майка Пенса и Конгресс, заметив, что они вместе хорошо поработали. "Скоро увидимся", – сказал Дональд Трамп своим сторонникам.
Ране сегодня стало известно, что Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом.
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