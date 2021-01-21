Политолог Ростислав Ищенко: Россия и Китай могут спровоцировать крах США без войны

Российская Федерация и Китай могут спровоцировать крах Соединенных Штатов без военного конфликта. Соответствующую точку зрения высказал политолог Ростислав Ищенко, говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.
Как информирует ФБА «Экономика сегодня», эксперт отметил, что система, созданная в США, способна существовать только при постоянном расширении. В настоящий момент его возможности исчерпаны. В результате этого американская система «начала пожирать себя изнутри», полагает Ищенко.
По мнению аналитика, в сложившихся условиях России и КНР следует ограничить «ареал распространения американской олигархии» путем заключения союзов. Чем больше государств вступит в них, тем быстрее США «себя доедят», заявил Ростислав Ищенко.
Ранее сообщалось, что генерал Сергей Липовой предрек «жесткий» ответ Москвы в случае попытки прорыва авиации Штатов российской системы ПВО в Черноморском регионе.
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