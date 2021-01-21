Усыпленный в Таллинском зоопарке лев оказался болен коронавирусом
21 января 2021, 11:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Таллинском зоопарке усыпили азиатского льва Юну, который страдал от почечной недостаточности. Сделанный у самца преклонного возраста посмертно тест на коронавирус оказался положительным.
Сообщается, что помимо почечной недостаточности у льва были симптомы заболевания верхних дыхательных путей. Поскольку известно, что кошачьи восприимчивы к коронавирусу, льву сделали посмертные тесты на коронавирус.
Сотрудникам зоопарка, которые прямо или косвенно соприкасались с львиной клеткой, немедленно сделали тесты на коронавирус и на наличие антител. Полученные к настоящему моменту результаты тестов были отрицательными.
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