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Усыпленный в Таллинском зоопарке лев оказался болен коронавирусом

, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Усыпленный в Таллинском зоопарке лев оказался болен коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Таллинском зоопарке усыпили азиатского льва Юну, который страдал от почечной недостаточности. Сделанный у самца преклонного возраста посмертно тест на коронавирус оказался положительным.

Сообщается, что помимо почечной недостаточности у льва были симптомы заболевания верхних дыхательных путей. Поскольку известно, что кошачьи восприимчивы к коронавирусу, льву сделали посмертные тесты на коронавирус.

Сотрудникам зоопарка, которые прямо или косвенно соприкасались с львиной клеткой, немедленно сделали тесты на коронавирус и на наличие антител. Полученные к настоящему моменту результаты тестов были отрицательными.

Ранее доктор Мясников объяснил, могут ли домашние животные заражать коронавирусом людей.

ДВа

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