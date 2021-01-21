В Германии за сутки выявлено 20 398 новых случаев коронавируса, в Китае - 144

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21 января 2021, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Xiao Yijiu,globallookpress.com

В Германии за последние сутки выявлено 20 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным Института Роберта Коха, с начала эпидемии коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 2 088 400 жителей ФРГ.

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 января объявила о продлении ограничительных мер до 14 февраля. Локдаун в этой стране объявлен почти на месяц. Жителям страны положено носить в общественном транспорте и в магазинах медицинские маски или респираторы. Остаются закрытыми школы и детские сады.

В Китае медики выявили за минувшие 24 часа 144 новых случая инфицирования коронавирусом. В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР уточнили, что 18 случаев являются завозными, 126 случаев - внутренними, передает RT.

Новые случаи заражения в Китае выявлены: 33 - в провинции Цзилинь, 20 — в провинции Хэбэй, 68 - в провинции Хэйлунцзян, по два — в Пекине и провинции Шаньси, один — в провинции Шаньдун.

Первый случай ковида был выявлен более года назад в Ухане. 14 января 2021 года группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань, чтобы «сотрудничать в исследованиях происхождения COVID-19».