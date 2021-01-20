В Германии до середины февраля продлили режим жестких ограничений
20 января 2021, 09:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Власти Германии приняли решение продлить режим жестких карантинных мер до середины февраля. Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Она отметила, что карантин необходимо продлить до 14 февраля», добавив, что «сокращение числа заразившихся «является поводом для надежды». Тем не менее, по словам канцлера, новый штамм коронавируса представляет собой особенную опасность.
Жителям ФРГ предписано носить в общественном транспорте и в магазинах медицинские маски или респираторы, представители одного домохозяйства могут встречаться максимум с одним человеком. Кроме этого, остаются закрытыми школы и детские сады.
Ранее сообщалось, что в мире установлен рекорд по числу летальных исходов от коронавируса за неделю.
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