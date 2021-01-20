ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Германии до середины февраля продлили режим жестких ограничений

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Германии до середины февраля продлили режим жестких ограничений
Фото: сайт ГД

Власти Германии приняли решение продлить режим жестких карантинных мер до середины февраля. Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она отметила, что карантин необходимо продлить до 14 февраля», добавив, что «сокращение числа заразившихся «является поводом для надежды». Тем не менее, по словам канцлера, новый штамм коронавируса представляет собой особенную опасность.

Жителям ФРГ предписано носить в общественном транспорте и в магазинах медицинские маски или респираторы, представители одного домохозяйства могут встречаться максимум с одним человеком. Кроме этого, остаются закрытыми школы и детские сады.

Ранее сообщалось, что в мире установлен рекорд по числу летальных исходов от коронавируса за неделю.

ДВа

В мире

Avia.pro: после тарана бронеавтомобиля США российским БТР в августе американцы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии

После тарана бронеавтомобиля США российским БТР американцы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии

После тарана бронеавтомобиля Соединенных Штатов российским БТР в августе 2020 года американские силы не появляются на маршрутах военных РФ в Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью