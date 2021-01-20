В мире установлен рекорд по числу летальных исходов от коронавируса за неделю
20 января 2021, 08:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Более 93 тысячи человек умерли из-за коронавируса в мире за минувшую неделю - это самый высокий показатель с начала пандемии.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество заразившихся за семь дней увеличилось более чем на 4,7 миллиона.
В опубликованном организацией бюллетене сообщается, что с 11 по 17 января в мире были зарегистрированы 93 882 летальных исхода от Covid-19. Рост составил 9% по сравнению с предшествующей неделей. Заболели 4 725 025 человек - это на 6% меньше заболеваемости за период с 6 по 10 января.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии ученые нашли новый штамм коронавируса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.