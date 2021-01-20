В мире установлен рекорд по числу летальных исходов от коронавируса за неделю

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20 января 2021, 08:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

Более 93 тысячи человек умерли из-за коронавируса в мире за минувшую неделю - это самый высокий показатель с начала пандемии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество заразившихся за семь дней увеличилось более чем на 4,7 миллиона.

В опубликованном организацией бюллетене сообщается, что с 11 по 17 января в мире были зарегистрированы 93 882 летальных исхода от Covid-19. Рост составил 9% по сравнению с предшествующей неделей. Заболели 4 725 025 человек - это на 6% меньше заболеваемости за период с 6 по 10 января.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии ученые нашли новый штамм коронавируса.