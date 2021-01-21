Посол РФ в США Антонов оценил возможность встречи Путина и Байдена в ближайшее время

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21 января 2021, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Анатолий Антонов, facebook.com/RusEmbUSA

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов присутствовал на церемонии инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена. После мероприятия глава российской дипмиссии в Соединенных Штатах заявил, что

"наша команда нацелена на то, чтобы встречаться с командой Байдена, разговаривать о конкретных делах, отбрасывая какие-либо пропагандистские штампы, именно думая о том, что надо сделать для того, чтобы международная безопасность стала лучше".

По поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году дипломат отметил, что это "будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации в мире".

Антонов заявил, что "в условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне". По его мнению, нужно учитывать, "что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий".

Антонов подчеркнул, что в любом случае, все "планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что телефонный разговор между Байденом и Путиным пока не планируется, первые переговоры новый президент планирует провести с "партнерами и союзниками".

20 января Джо Байден официально вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки.