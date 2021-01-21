Стрелков прокомментировал заявление главы ДНР Пушилина о готовности провести референдум: «Кремль меняет политику по Украине?»

Аргументы Недели → В мире 13+

21 января 2021, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Игорь Стрелков, фото: vk.com/igoristrelkov

Заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о готовности провести повторный референдум о самоопределении Донбасса может говорить об изменении политики России в отношении Украины.

Заявление Пушилина прокомментировал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его мнению, вероятно, «в Кремле что-то сдвинулось на предмет того, что поняли, что с Украиной надо что-то делать», то, что надо было делать шесть лет назад, три года назад, - сообщает URA.RU.

Стрелков также считает, что другой причиной проведения референдума может стать желание Пушилина заработать политические очки. Но, как заявил бывший министр обороны ДНР, «он ничего не решает, даже если его кто-то уполномочил заявить так».

Киевский эксперт-политолог Михаил Погребинский считает, что «заявление Пушилина может говорить о том, что Кремль больше не заинтересован в решении конфликта на Донбассе по линии Минских соглашений». По мнению Погребинского, есть второй вариант - «слова о новом референдуме ему согласовали в Кремле, пообещав признать независимость Донбасса».

Погребинский убежден, что Украина не признает результатов такого референдума.