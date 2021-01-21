Президент Венесуэлы призвал США прекратить демонизировать его страну

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21 января 2021, 07:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Николас Мадуро. Фото: сайт Кремля

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что новый президент США Джо Байден должен взять курс на прекращение демонизации южноамериканской страны.

Мадуров призвал новые власти Штатов «перевернуть страницу лжи, демонизации и ненависти против Венесуэлы, а также исправить «глубокие ошибки».

«Я призываю, чтобы Байден взял бразды правления и оставил политику демонизации общества и боливарианской революции», – заявил Мадуро, добавив, что хотел бы, чтобы новый президент США «узнал президента Венесуэлы».

Ранее сообщалось, что Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».