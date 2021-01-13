Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

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13 января 2021, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

шприц, pixabay.com

Минздрав Венесуэлы в рамках ускоренной процедуры зарегистрировал российский препарат от коронавируса нового типа "Спутник V". Об этом сообщается в среду вечером, 13 января, в Twitter вакцины.

Согласно последней информации, поставки российской вакцины "Спутник V" в Венесуэлу будут обеспечиваться благодаря международным партнерам Российского фонда прямых инвестиций в Индии, Китае, Южной Корее, а также других странах мира.

Ранее сегодня стало известно, что одна из ведущих фармацевтических компаний Бразилии Uniao Quimica приступила к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V".