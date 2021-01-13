Производство вакцины «Спутник V» началось в Бразилии
13 января 2021, 19:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Одна из ведущих фармацевтических компаний Бразилии Uniao Quimica приступила к производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Эту информацию предоставили в аккаунте препарата в Twitter.
Подчеркивается, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил всю необходимую документацию и материалы для начала производства вакцины в Бразилии. Также отмечается, что РФПИ и Uniao Quimica уже на этой неделе подадут заявку на экстренное применение "Спутник V" в стране.
Напомним, ранее сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила понедельник, 18 января, датой начала массовой вакцинации от коронавируса нового типа на территории России.
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