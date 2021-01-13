Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется 18 января
13 января 2021, 16:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова днем в среду объявила понедельник, 18 января, датой начала массовой вакцинации от коронавируса нового типа на территории России. Об этом 13 января сообщили журналисты.
В рамках совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Татьяна Голикова уточнила, что до конца января для использования населением страны поступит 2,1 миллиона доз вакцины против COVID-19, вследствие чего необходимо будет "достаточно серьезно" нарастить прививочную кампанию.
Ранее сегодня российский лидер поручил перейти к массовой вакцинации всех граждан страны от коронавируса нового типа.
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