Путин поручил перейти к массовой вакцинации всех россиян от COVID-19 со следующей недели

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13 января 2021, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 13 января, поручил перейти к массовой вакцинации всех граждан страны от коронавируса нового типа. Этот процесс должен начаться на следующей неделе.

Глава государства также распорядился подготовить необходимую для проведения массовой вакцинации в стране инфраструктуру.

Владимир Путин в рамках совещания с кабмином заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является лучшей в мире, однако сейчас необходимо установить, как она будет действовать в условиях наличия множества штаммов COVID-19.