Путин поручил перейти к массовой вакцинации всех россиян от COVID-19 со следующей недели
13 января 2021, 15:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 13 января, поручил перейти к массовой вакцинации всех граждан страны от коронавируса нового типа. Этот процесс должен начаться на следующей неделе.
Глава государства также распорядился подготовить необходимую для проведения массовой вакцинации в стране инфраструктуру.
Владимир Путин в рамках совещания с кабмином заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является лучшей в мире, однако сейчас необходимо установить, как она будет действовать в условиях наличия множества штаммов COVID-19.
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