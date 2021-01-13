Путин оценил текущую ситуацию с COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин в среду, 13 января, оценил ситуацию с коронавирусом нового типа в стране. По словам главы государства, в РФ сейчас наблюдается некоторое снижение заболеваемости.
Владимир Путин, однако, заметил, что текущее сокращение количества случаев заражения COVID-19 в стране "не должно успокаивать".
Российский лидер в рамках совещания с правительством, которое состоялось сегодня, также обратил внимание на то, что в мире пока не удается победить пандемию коронавируса
нового типа и предотвратить все негативные последствия, связанные с болезнью.
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