Путин оценил текущую ситуацию с COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин в среду, 13 января, оценил ситуацию с коронавирусом нового типа в стране. По словам главы государства, в РФ сейчас наблюдается некоторое снижение заболеваемости.

Владимир Путин, однако, заметил, что текущее сокращение количества случаев заражения COVID-19 в стране "не должно успокаивать".