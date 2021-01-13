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Володин сообщил, что один депутат Госдумы находится в реанимации из-за коронавируса

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Володин сообщил, что один депутат Госдумы находится в реанимации из-за коронавируса
Вячеслав Володин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в среду, 13 января, сообщил, что один депутат Госдумы находится в реанимации из-за заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Парламентарий, по словам Володина, находится в очень тяжелом состоянии.

В ходе открытия нового здания парламентской библиотеки спикер Госдумы напомнил, что коронавирусом треть парламентариев. Пятеро депутатов заразились коронавирусной инфекцией второй раз.
Два народных избранника - представители КПРФ Валентин Шурчанов и Ваха Агаев - скончались от осложнений ковида.

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