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Общее число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 95 миллионам

, 07:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Общее число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 95 миллионам
Фото: pixabay.com

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 94,96 миллиона. Рост за последние сутки составил более на 496 тысяч.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло почти на 13 тысяч, превысив 2,05 миллионов.

Сообщается что более 44% случаев инфицирования приходятся на Северную и Южную Америку (221 369), на втором месте Европа (193 242), на третьем – Юго-Восточная Азия (26 470).

Ранее сообщалось, что в России вновь увеличилось число смертей за сутки от коронавируса COVID-19.

ДВа

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