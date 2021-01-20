В России вновь увеличилось число смертей за сутки от коронавируса COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

20 января 2021, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России вновь увеличилось число смертей за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19. 20 января 2021 года оперштаб сообщил о том, что за последние 24 часа скончались 597 человек с подтвержденным коронавирусом.

19 января сообщалось, что за сутки зафиксировано 586 летальных исходов пациентом с ковидом. Общее число летальных исходов в России за период пандемии ковида — 67 220.

За сутки в России выявлено 21 152 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее стало известно о 22 857 новых заболевших. В Санкт-Петербурге второй день подряд выявляется самое большое число новых зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Северная столица опередила Москву по числу новых инфицированных.