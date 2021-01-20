В России вновь увеличилось число смертей за сутки от коронавируса COVID-19
20 января 2021, 11:33[ «Аргументы Недели» ]
В России вновь увеличилось число смертей за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19. 20 января 2021 года оперштаб сообщил о том, что за последние 24 часа скончались 597 человек с подтвержденным коронавирусом.
19 января сообщалось, что за сутки зафиксировано 586 летальных исходов пациентом с ковидом. Общее число летальных исходов в России за период пандемии ковида — 67 220.
За сутки в России выявлено 21 152 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее стало известно о 22 857 новых заболевших. В Санкт-Петербурге второй день подряд выявляется самое большое число новых зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Северная столица опередила Москву по числу новых инфицированных.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.