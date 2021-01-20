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В Петербурге второй день подряд выявляется больше новых зараженных коронавирусом, чем в Москве

, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге второй день подряд выявляется больше новых зараженных коронавирусом, чем в Москве
фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге второй день подряд выявляется самое большое число новых зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Северная столица опередила Москву по числу новых инфицированных.

По данным оперштаба на 20 января, за сутки в Петербурге еще у 3 347 человек диагностирован вирус нового типа. В Москве за 24 часа коронавирус выявили у 2452 человек.  Всего за сутки в нашей стране появилось 21 152 новых зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

За сутки скончались 597 человек с подтвержденным коронавирусом. Выздоровели и выписаны за 24 часа  25 290 пациентов.
Всего за период пандемии в РФ скончались 67 220 человек с ковидом.

Число заболевших 19 января было зафиксировано в Санкт-Петербурге – 3281, в Москве – 3115

Бывший вратарь ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев в Петербурге госпитализирован с поражением лёгких. 

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