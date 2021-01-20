Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев госпитализирован с поражением лёгких

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 января 2021, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Екатерина Малафеева

Вячеслав Малафеев, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Бывший вратарь петербургской футбольной команды «Зенит» Вячеслав Малафеев госпитализирован с поражением лёгких. О заражении Малафеева коронавирусной инфекцией COVID-19 сообщила его супруга Екатерина.

Жена футболиста написала пост о госпитализации мужа в своем Instagram. Екатерина пишет, что состояние Вячеслава ухудшилось, они вызвали скорую. У 41-летнего Малафеева держалась температура 38 градусов, и серьезно поражены лёгкие: одно поражено на 40 процентов, второе — на 65–70.

Вячеслав Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых он становился четырёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка России, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.