Полиция Нью-Йорка усилила охрану Trump Tower

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20 января 2021, 22:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Trump Tower, pixabay.com

Полиция Нью-Йорка в день вступления Джо Байдена в должность президента США усилила охрану нью-йоркского небоскреба Trump Tower, где находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization.

Журналисты сообщают, что у Trump Tower установлены металлические ограждения, у главного входа дежурят несколько сотрудников полиции в бронежилетах, вокруг здания стоят полицейские машины.

Известно, что Центр связи, который ранее был создан в небоскребе на Пятой авеню, где в 2016 году находился штаб предвыборной кампании Дональда Трампа, должен прекратить свою работу сразу после завершения церемонии инаугурации Джо Байдена.