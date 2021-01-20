Дональд Трамп прибыл во Флориду в последний час своего президентства
20 января 2021, 19:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
В среду, 20 января, 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, покидающий сегодня должность, и его супруга Мелания прибыли в свою резиденцию, расположенную в Уэст Палм Бич, штат Флорида.
Подчеркивается, что глава США Дональд Трамп прибыл во Флориду в последний час своего президентства.
Ранее сегодня американский лидер и первая леди покинули Белый дом и отправились в свою резиденцию в Уэст Палм Бич. Ранее стало известно, что Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
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