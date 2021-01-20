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Дональд Трамп прибыл во Флориду в последний час своего президентства

, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Дональд Трамп прибыл во Флориду в последний час своего президентства
Дональд и Мелания Трамп, Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

В среду, 20 января, 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, покидающий сегодня должность, и его супруга Мелания прибыли в свою резиденцию, расположенную в Уэст Палм Бич, штат Флорида.

Подчеркивается, что глава США Дональд Трамп прибыл во Флориду в последний час своего президентства.

Ранее сегодня американский лидер и первая леди покинули Белый дом и отправились в свою резиденцию в Уэст Палм Бич. Ранее стало известно, что Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

ЕТ

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