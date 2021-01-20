Уходящего вице-президента США Пенса встретили аплодисментами на инаугурации Байдена

Аргументы Недели → В мире 13+

20 января 2021, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вице-президент США Майк Пенс, Edwin L. Wriston/Us Air

Гости инаугурации 46-го лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в среду, 20 января, встретили аплодисментами уходящего вице-президента страны Майка Пенса, который прибыл на церемонию.

Майк Пенс представляет на инаугурации Джо Байдена уходящую администрацию, поскольку его начальник Дональд Трамп ранее отказался присутствовать на мероприятии.

Ранее Трамп требовал, чтобы вице-президент оспорил результаты прошедших в США выборов в ходе их утверждения в Конгрессе, однако Пенс завил, что у него нет таких полномочий. После того как сторонники 45-го президента страны разгромили здание Капитолия, Конгресс обратился к Майку Пенсу с предложением отстранить Дональда Трампа от власти, но тот отказался.