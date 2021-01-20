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Количество пострадавших при взрыве в центре Мадрида увеличилось до одиннадцати

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество пострадавших при взрыве в центре Мадрида увеличилось до одиннадцати
место взрыва в Мадриде, Europa Press/Keystone Press Agency

Вечером в среду, 20 января, стало известно, что количество пострадавших в результате мощного взрыва в Мадриде увеличилось до 11 человек. Ранее власти города также сообщили о трех погибших.

В сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Мадрида отметили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у остальных легкие ранения.

Ранее Национальная полиция сообщила, что сотрудники правоохранительных органов столицы Испании, в частности, кинологи с собаками, которые займутся поиском людей, вероятно, находящихся под завалами, а также специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ, войдут в здание, когда это станет возможным и безопасным.

ЕТ

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