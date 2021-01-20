TeleMadrid: при взрыве в Мадриде погибли несколько человек
20 января 2021, 18:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: TeleMadrid
Журналисты вечером в среду, 20 января, ссылаясь на осведомленные источники в полиции Мадрида, сообщили, что в результате мощного взрыва, прогремевшего в центре города, погибли несколько человек.
Телеканал TeleMadrid отметил, что сотрудники правоохранительных органов столицы Испании подтвердили наличие погибших в результате случившегося. Точное количество жертв взрыва, прогремевшего у дома престарелых в Мадриде, в настоящий момент устанавливается.
Известно, что постояльцы дома престарелых не погибли. Есть данные о том, что в здании, где произошел взрыв, оказались разрушены четыре этажа. Ведется эвакуация местных жителей и прохожих.
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