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TeleMadrid: при взрыве в Мадриде погибли несколько человек

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: TeleMadrid

TeleMadrid: при взрыве в Мадриде погибли несколько человек
место взрыва в Мадриде, twitter,com/Cuba_vox

Журналисты вечером в среду, 20 января, ссылаясь на осведомленные источники в полиции Мадрида, сообщили, что в результате мощного взрыва, прогремевшего в центре города, погибли несколько человек.

Телеканал TeleMadrid отметил, что сотрудники правоохранительных органов столицы Испании подтвердили наличие погибших в результате случившегося. Точное количество жертв взрыва, прогремевшего у дома престарелых в Мадриде, в настоящий момент устанавливается.

Известно, что постояльцы дома престарелых не погибли. Есть данные о том, что в здании, где произошел взрыв, оказались разрушены четыре этажа. Ведется эвакуация местных жителей и прохожих.

ЕТ

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