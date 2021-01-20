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На строящейся российскими специалистами атомной стации в Турции произошел плановый взрыв

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

На строящейся российскими специалистами атомной стации в Турции произошел плановый взрыв
Фото: соцсети

На строительной площадке АЭС «Аккую», которую в южной турецкой провинции Мерсин у побережья Средиземного моря строит «Росатом», провели плановые взрывные работы. Оппозиция заявила, что пострадали дома в поселке Бююкэджели. Власти пообещали выплатить компенсацию. Об этом сообщает новостной портал EADaily.

Вчера, 19 января, строители атомной электростанции «Аккую» провели плановые взрывы, и турецкие оппозиционеры заявили, что детонация повредила близлежащие дома. «Очередной взрыв произошел в Аккуе. Дома и здания повреждены из-за двух подрывов в 18.20. Местные жители паникуют. Мы не хотим больше быть свидетелями опасностей, которые несет атомная электростанция», — заявил представитель Республиканской народной партии в турецком парламенте Али Махир Башарир, сообщает Bianet. Политик утверждал, что взрывы повредили в близлежащих домах стены, окна и двери, и он готов представить множество видеодоказательств происшествия.

Администрация губернатора Мерсина, в свою очередь, сообщила, что на АЭС «Аккую» проводили плановый взрыв, подтвердив, что он стал причиной повреждений близлежащих домов.

«Начата работа комиссии по определению ущерба в домах и теплицах в районе населенного пункта Бююкэджели в результате последствий планового взрыва при строительстве на площадке АЭС „Аккую“. Ущерб нашим гражданам будет возмещён», — говорится в сообщении администрации губернатора. Там уточнили, что создана комиссия из специального управления по надзору за безопасностью главного управления безопасности для проведения экспертизы, а виновные понесут наказание.

АЭС «Аккую» станет первой атомной электростанцией в Турции. Она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ и обойдется примерно в $ 20 млрд. Общая мощность АЭС составит 4800 МВт. АЭС «Аккую» — первый проект в мире, который осуществляют по модели «строй-владей-эксплуатируй».

Строительство АЭС начали в 2017 году, и глава «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что турецкие власти просят ускорить строительство, чтобы ввести первый энергоблок к столетней годовщине провозглашения Турецкой Республики, которая выпадает на 2023 год.

ША

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