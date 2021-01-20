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Генсек НАТО Столтенберг поздравил Байдена с инаугурацией

, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Генсек НАТО Столтенберг поздравил Байдена с инаугурацией
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Michalis Karagiannis via www.ima/www.imago-images.de

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 20 января, поздравил Джозефа Байдена с инаугурацией. Ранее сегодня демократ принес присягу и официально вступил в должность президента США.

Столтенберг поздравил Байдена и отметил, что сегодня "начинается новая глава". Генсек Североатлантического альянса уточнил, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с новым президентом Соединенных Штатов Америки.

По словам Йенса Столтенберга, сильная НАТО хороша не только для Северной Америки, но и для Европы, поскольку никто не может в одиночку справиться с вызовами современности.

Ранее сегодня Джо Байден официально стал 46-м президентом США.

ЕТ

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