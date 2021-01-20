Зеленский пригласил Байдена посетить Киев

20 января 2021, 20:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в среду, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена посетить Киев. Ранее демократ принес присягу в Вашингтоне.
Владимир Зеленский сообщил, что смотрел церемонию инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Украинский лидер подчеркнул, что будет рад приветствовать американского коллегу в "хорошо известном ему" Киеве. Зеленский также выразил уверенность в том, что отношения Украины и Соединенных Штатов Америки будут улучшаться.
Ранее сегодня президент США Джо Байден в рамках своей инаугурационной речи в Вашингтоне объявил минуту молчания в память об умерших от коронавируса нового типа.
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