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Зеленский пригласил Байдена посетить Киев

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский пригласил Байдена посетить Киев
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Вечером в среду, 20 января, президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена посетить Киев. Ранее демократ принес присягу в Вашингтоне.

Владимир Зеленский сообщил, что смотрел церемонию инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Украинский лидер подчеркнул, что будет рад приветствовать американского коллегу в "хорошо известном ему" Киеве. Зеленский также выразил уверенность в том, что отношения Украины и Соединенных Штатов Америки будут улучшаться. 

Ранее сегодня президент США Джо Байден в рамках своей инаугурационной речи в Вашингтоне объявил минуту молчания в память об умерших от коронавируса нового типа.

 

ЕТ

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