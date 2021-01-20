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Байден объявил минуту молчания в память об умерших от коронавируса

, 20:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Байден объявил минуту молчания в память об умерших от коронавируса
президент США Джо Байден, Tasos Katopodis/Consolidated News Photos

46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках своей инаугурационной речи в Вашингтоне в среду, 20 января, объявил минуту молчания в память об умерших от коронавируса нового типа.

Байден попросил всех присутствовавших на церемонии инаугурации присоединиться к нему для молчаливой молитвы в память о тех людях, которые ушли из жизни за время пандемии COVID-19. Глава США попросил вспомнить более 400 тысяч американцев, которые являлись матерями, отцами, мужьями, женами, сыновьями, дочерьми, друзьями, соседями и коллегами.

После этого призыва Джо Байден прервался на минуту молчания.

ЕТ

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